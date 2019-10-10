В истории вокруг чисток в рядах сирийской деловой элиты, похоже, рано ставить точку. Центральный банк Арабской Республики издал распоряжение о заморозке активов дяди «первой леди» страны Тарифа аль-Ахраса. Ранее появлялись сообщения об аресте его сына в Ливане. Если данные об экономических мерах окажутся верными, это будет ещё одной иллюстрацией того, что именно будет представлять из себя Сирия в постконфликтный период. Она станет полем борьбы между различными группами влияния, нередко связанными между собой родственными отношениями.

О том, что Центробанк Сирии издал соответствующее распоряжение, сообщили местные ресурсы со ссылкой на информированных инсайдеров. Аль-Ахраса считают влиятельнейшим предпринимателем Арабской Республики. Он основал свою компанию Akhras Group, которая занималась торговлей, переработкой и логистикой. Некогда возглавлял Торговую палату сирийской провинции Хомс. Находится в западных санкционных списках с начала гражданской войны (2011 год) — за близость к сирийскому президенту Башару Асаду и материально-техническую поддержку баасистского правительства, в том числе транспортными средствами. Дядя «первой леди» Сирии считается виновным также в предоставлении промышленных помещений и жилых объектов для создания импровизированных лагерей, где силовые ведомства Арабской Республики содержали политических заключённых.

Оппозиционные источники саудовской прессы утверждают , что Тариф аль-Ахрас вёл бизнес от имени супруги сирийского лидера Асмы Асад в нескольких инвестиционных проектах в банковской сфере, сфере недвижимости и пищевой промышленности. В 2014 году Высокий суд Великобритании заочно приговорил родственника семьи Асад к году тюремного заключения из-за нарушения контракта с международной агропромышленной корпорацией Archer Daniels Midland на поставку продовольствия в Сирию. Как следует из обвинительных документов, Ахрас не выплатил Archer Daniels Midland $26 млн за кукурузу и сою, которые корпорация поставила в Сирию ещё в 2011 году. По данным местных наблюдателей, Тариф аль-Ахрас до настоящего времени имел интересы в пищевой промышленности. «Базой» для его бизнеса был родной Хомс.

Friedemann Kohler/Global Look Press

Впрочем, это не первый странный эпизод, связанный с семьей аль-Ахрас. Заморозке активов предшествовали сообщения об аресте сына Тарифа — Мурхафа. Он был похищен в Ливане между городами Штура и Алайх. Сообщалось, что мужчина, который перебрался в Ливан ещё несколько лет назад вместе с семьей, пропал при «странных обстоятельствах», после чего его супруге позвонили с неизвестного сирийского номера и потребовали $2 млн за освобождение. Спустя некоторое время Мурхафа аль-Ахраса освободили усилиями местных правоохранителей, однако инцидент — вкупе с заморозкой активов Тарифа аль-Ахраса — всё равно оставляет ощущение, что президентский дворец таким образом практикует меры давления. Обстоятельства такого давления неизвестны, однако нетрудно предположить, что это часть общих усилий президентского дворца по укреплению своего права на ресурсы. В части сирийской деловой элиты нередко видят спонсоров неконтролируемых иррегулярных формирований, действующих в ряде провинций Арабской Республики.