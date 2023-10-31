ЦАХАЛ нанес удары по 300 военным целям в Газе Армия обороны Израиля поразила свыше 300 объектов ХАМАС в Газе

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе расширенных наземных операций нанесла удары по 300 военным целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. По данным армейской пресс-службы, за сутки были уничтожены противотанковые и ракетные пусковые установки в шахтах, а также военные комплексы в туннелях.

За прошедшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям, в том числе по позициям противотанковых ракет и ракетных установок, расположенных под шахтами, а также по военным комплексам, находящимся в подземных туннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС, — говорится в сообщении.

Израильские военные в ходе наземных операций столкнулись с палестинскими радикалами, которые вели по ним огонь из противотанковых ракет и пулеметов, рассказали в ЦАХАЛ. Армейская пресс-служба сообщила о ликвидации бойцов ХАМАС и нанесении авиаударов по объектам группировки.

Ранее пресс-служба премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху сообщила, что военная операция Израиля в секторе Газа вступила в третью фазу. По уточнению представителей канцелярии, этот этап включает в себя расширение наземных операций в анклаве.