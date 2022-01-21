Аравийских лидеров призывают помешать сотрудничеству России и Ирана

Государства Персидского залива обеспокоены возможными результатами визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву. Слухи о готовности российского руководства открыть для партнёров из Тегерана кредитную линию на приобретение продвинутых вооружений породили у аравийских игроков опасения, что рано или поздно эта техника бросит тень на безопасность всего региона. Местные СМИ призывают лидеров арабских стран предложить России финансовые стимулы, чтобы отговорить её от усиления военно-технического сотрудничества с Ираном.

О тревогах аравийских лидеров сообщили местные СМИ. Согласно этим данным, сопровождавшие поездку Раиси в Москву слухи о возможном заключении сделки по продаже продвинутых российских вооружений больше всего волнуют страны Персидского залива. Катализатором этих страхов становится эскалация конфликта в Йемене, которая ставит под удар инфраструктуру уже не только Саудовской Аравии, но и Объединённых Арабских Эмиратов. Ответственность за обострение возлагают на связанные с Тегераном силы. Если иранская сторона получит высокотехничное вооружение, это может сделать уязвимее государства, находящиеся с ним по соседству, опасаются официальные лица арабских стран.

Базирующееся в Лондоне издание Al-Arab открыто призывает аравийских лидеров усилить лоббистскую активность в Москве и отговорить Кремль от возможного укрепления военно-технического сотрудничества с Тегераном, параллельно обращая внимание на то, что у Персидского залива есть важная «карта воздействия»: российскому руководству, по этим оценкам, можно предложить крупные экономические сделки и усиление инвестиционной активности в обмен на отказ от идеи договорённостей с Исламской Республикой. Как отмечает Al-Arab, всё то, что могут пообещать Кремлю аравийские столицы, гораздо больше экономических возможностей Ирана, страдающего от непрекращающегося санкционного давления западных стран.

Иранские аппетиты

Потребность Ирана в закупке боевой техники российского производства оценивалась в $10 млрд. Несмотря на циркулировавшие в последние недели предположения, что испытывающей кризис Исламской Республике могут обеспечить кредит или бартерную схему для реализации больших оружейных контрактов, пресс-служба Кремля отказалась вносить ясность в этот вопрос. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил , что не станет комментировать сотрудничество в военной сфере. Тем не менее на уровне источников в российской экспертной среде также появились сведения о варианте с предоставлением иранской стороне займа в районе $2 млрд. Это всё, чем готова в настоящее время помочь партнёрам из Тегерана российская сторона, подчеркнули источники.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обратной стороной заключения подобных оборонных контрактов может стать негативная реакция не только стран Персидского залива, но и Израиля, который интерпретирует любое военное снабжение Исламской Республики как экзистенциальную угрозу для себя. То, что за некоторое время до визита Раиси российский лидер провёл телефонные переговоры с премьер-министром Нафтали Беннетом, в ходе которых затрагивалась проблема иранской ядерной программы и интерес Тегерана к сирийской арене, может свидетельствовать о готовности Москвы учесть тревоги еврейского государства, связанные с перспективами каких бы то ни было договорённостей между Россией и Исламской Республикой.

Лишить стимулов

Тема ВТС с Россией не раз становилась для стран Персидского залива инструментом дипломатического давления. Так было, к примеру, во время политико-экономической блокады, которую объявили в 2017 году Катару его соседи по Аравийскому полуострову. Тогда эмират был вынужден сыграть на своей готовности приобрести российские ЗРС С-400, чтобы отбить желание у его оппонентов действовать силовыми методами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обещание нарастить взаимодействие с Россией было использовано аравийскими игроками и в минувшем году, когда администрация президента Джо Байдена показала потерю интереса к сохранению того уровня партнёрства с Персидским заливом, который существовал в эпоху Дональда Трампа.

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам выразил сомнение в том, что у стран Персидского залива есть эффективные рычаги, чтобы полностью остановить военное сотрудничество России с Ираном.

Однако они могли бы попытаться дестимулировать его (взаимодействие Москвы и Тегерана в оборонной сфере. — NEWS.ru), увеличив инвестиции в ключевые российские активы и приобретя российское вооружение. Это помогло бы в некоторой степени ограничить уровень военного сотрудничества [России] с Ираном. Нил Куиллиам научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House

Более того, саудовско-российские отношения в рамках организации ОПЕК+, где два игрока в настоящее время сходятся во взглядах на добычу, являются еще одним потенциальным средством, который есть в распоряжении Эр-Рияда для того, чтобы оказать воздействие на интенсивность российско-иранских военных связей, заключил собеседник NEWS.ru.