Аравийских лидеров призывают помешать сотрудничеству России и Ирана

Государства Персидского залива обеспокоены возможными результатами визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву.
О тревогах аравийских лидеров
Базирующееся в Лондоне издание Al-Arab открыто
Иранские аппетиты
Потребность Ирана в закупке боевой техники российского производства
Обратной стороной заключения подобных оборонных контрактов может стать негативная реакция не только стран Персидского залива, но и Израиля, который интерпретирует любое военное снабжение Исламской Республики как экзистенциальную угрозу для себя. То, что за некоторое время до визита Раиси российский лидер провёл телефонные переговоры с премьер-министром Нафтали Беннетом, в ходе которых затрагивалась проблема иранской ядерной программы и интерес Тегерана к сирийской арене, может свидетельствовать о готовности Москвы учесть тревоги еврейского государства, связанные с перспективами каких бы то ни было договорённостей между Россией и Исламской Республикой.
Лишить стимулов
Тема ВТС с Россией не раз становилась для стран Персидского залива инструментом дипломатического давления. Так было, к примеру, во время политико-экономической блокады, которую объявили в 2017 году Катару его соседи по Аравийскому полуострову. Тогда эмират был вынужден сыграть на своей готовности приобрести российские ЗРС С-400, чтобы отбить желание у его оппонентов действовать силовыми методами.
Обещание нарастить взаимодействие с Россией было использовано аравийскими игроками и в минувшем году, когда администрация президента Джо Байдена показала потерю интереса к сохранению того уровня партнёрства с Персидским заливом, который существовал в эпоху Дональда Трампа.
В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам выразил сомнение в том, что у стран Персидского залива есть эффективные рычаги, чтобы полностью остановить военное сотрудничество России с Ираном.
Однако они могли бы попытаться дестимулировать его (взаимодействие Москвы и Тегерана в оборонной сфере. — NEWS.ru), увеличив инвестиции в ключевые российские активы и приобретя российское вооружение. Это помогло бы в некоторой степени ограничить уровень военного сотрудничества [России] с Ираном.
Более того, саудовско-российские отношения в рамках организации ОПЕК+, где два игрока в настоящее время сходятся во взглядах на добычу, являются еще одним потенциальным средством, который есть в распоряжении Эр-Рияда для того, чтобы оказать воздействие на интенсивность российско-иранских военных связей, заключил собеседник NEWS.ru.