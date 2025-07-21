Al Jazeera сообщила о гибели десятков палестинцев в Газе Al Jazeera: по меньшей мере 115 палестинцев погибли за сутки в Газе

За сутки в Газе погибли, по меньшей мере, 115 палестинцев, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, при попытке получить гуманитарную помощь застрелены 92 человека.

На контрольно-пропускном пункте Зиким погибли 79 человек, еще 13 человек убиты в пунктах распределения помощи в Хан-Юнисе и Рафахе, сообщает Al Jazeera. По данным органов здравоохранения Газы за последний день от голода погибли 19 человек.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Министерство здравоохранения Палестины зафиксировало гибель 58 026 человек, из которых более половины — женщины и дети. Ранения получили не менее 138,5 тысячи человек.

До этого стало известно, что сторонники движения ХАМАС убили 12 человек в секторе Газа. По данным СМИ, их обвинили в краже гумпомощи и шпионаже в пользу Израиля. Выяснилось, что казненные были связаны с группировкой «Народные силы» Ясира Абу Шабаба, чья основная активность сосредоточена на юге Газы. Казненные были связаны с группировкой «Народные силы» Ясира Абу Шабаба. Она преимущественно действует в районе Рафаха на юге Газы.