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21 июля 2025 в 09:53

Al Jazeera сообщила о гибели десятков палестинцев в Газе

Al Jazeera: по меньшей мере 115 палестинцев погибли за сутки в Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

За сутки в Газе погибли, по меньшей мере, 115 палестинцев, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, при попытке получить гуманитарную помощь застрелены 92 человека.

На контрольно-пропускном пункте Зиким погибли 79 человек, еще 13 человек убиты в пунктах распределения помощи в Хан-Юнисе и Рафахе, сообщает Al Jazeera. По данным органов здравоохранения Газы за последний день от голода погибли 19 человек.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Министерство здравоохранения Палестины зафиксировало гибель 58 026 человек, из которых более половины — женщины и дети. Ранения получили не менее 138,5 тысячи человек.

До этого стало известно, что сторонники движения ХАМАС убили 12 человек в секторе Газа. По данным СМИ, их обвинили в краже гумпомощи и шпионаже в пользу Израиля. Выяснилось, что казненные были связаны с группировкой «Народные силы» Ясира Абу Шабаба, чья основная активность сосредоточена на юге Газы. Казненные были связаны с группировкой «Народные силы» Ясира Абу Шабаба. Она преимущественно действует в районе Рафаха на юге Газы.

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