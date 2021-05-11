Аэропорт Бен-Гурион в Израиле закрыли из-за ракетного обстрела

https://static.news.ru/photo/08eb92b8-50df-11e9-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракетный обстрел Тель-Авива стал причиной приостановки полётов израильским международным аэропортом Бен-Гурион. Об этом сообщает AFP со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Во время массированного ракетного обстрела полёты были остановлены, — сообщил официальный представитель управления Офер Лефлер.

Ранее телеканал «Кан» узнал, что в аэропорту Бен-Гурион сработали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном обстреле. В этой связи пассажиров попросили лечь на пол.

В понедельник вечером на границе с сектором Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. За это время из сектора по Израилю было выпущено более 600 ракет. 200 из них перехватила израильская система ПРО «Железный кулак».

Сирены воздушной тревоги не затихают в Израиле с минувшей ночи в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13:00 11 мая группировки Палестины приступили к обстрелу города Ашдод. Вечером сообщалось о сработавших сиренах воздушной тревоги в Тель-Авиве и его пригородах.

Армия Израиля для укрепления подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены» призвала пять тысяч резервистов.

Ранее сообщалось. что Россия выражает глубокую озабоченность обострением ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме и призывает Израиль и Палестину не предпринимать шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряжённости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.