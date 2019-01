Куда привели человечество мечты о Красной планете

Пятнадцать лет назад американский марсоход Opportunity совершил посадку на поверхность Марса в рамках проекта Mars Exploration Rover (MER). Его брат-близнец Spirit, который начал работу несколькими неделями раньше, бороздил марсианские пустыни до 2009 года. Однако он застрял в дюне и почти год работал стационарно, прежде чем окончательно заглохнуть. Показанный аппаратом результат расценивался как очень хороший, однако Opportunity превзошёл его.

Основная задача миссии заключалась в геологических исследованиях. Для начала Opportunity изучил кратер Игл, где он и приземлился. Исследования подтвердили наличие в почве гематита, а также позволили учёным NASA сделать предположения о присутствии в прошлом воды на поверхности красной планеты. После этого марсоход отправился на изучение кратера Эндьюранс, где обнаружил первый метеорит, нынче известный, как Heat Shield Rock. В 2005 году Opportunity не повезло, и он на несколько месяцев застрял в дюне. Спастись ему удалось благодаря искусному и осторожному маневрированию по несколько сантиметров за день. Далее по плану были кратеры Эребус и Виктория и Индевор. В последнем ровер задержался, так как предварительная дистанционная разведка указывала на наличие в этой местности филлосиликатов, и учёные захотели получить этому подтверждение. Данные геологические образования представляют интерес, так как имеют гидротермальное происхождение, то есть, для их образования нужно большое количество воды.

Запущенный в 2003 году ровер перестал реагировать на сигналы с Земли летом прошлого года. В июне его настигла пылевая буря глобального масштаба и аппарат перестал получать энергию от солнечных батарей из-за снижения прозрачности атмосферы и оседания пыли на панелях. Последний успешный сеанс связи с марсоходом состоялся 10 июня. Opportunity прошёл более 45 километров и сделал вклад в науку, который позволил учёным стать на шаг ближе к будущему, в котором человечество сможет начать заселять Марс.

Звание самого отчаянного мечтателя о Марсе по достоинству можно присудить Илону Маску. Принадлежащая предпринимателю компания SpaceX планирует в 2024 году отправить на планету первые ракеты с колонистами. Накануне Маск продемонстрировал строящийся в испытательном центре в Южном Техасе звездолёт Starship, который способен доставить на Марс более 100 человек за раз.

Планируется, что сначала ракета SpaceX доставит на планету грузы. После этого с помощью роботов будет начата работа по созданию первых объектов инфраструктуры. SpaceX даже опубликовала видео с планом постройки марсианского города.

