Куда привели человечество мечты о Красной планете

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В скором времени на Марс отправятся ракеты с колонистами

Пятнадцать лет назад американский марсоход Opportunity совершил посадку на поверхность Марса в рамках проекта Mars Exploration Rover (MER). Его брат-близнец Spirit, который начал работу несколькими неделями раньше, бороздил марсианские пустыни до 2009 года. Однако он застрял в дюне и почти год работал стационарно, прежде чем окончательно заглохнуть. Показанный аппаратом результат расценивался как очень хороший, однако Opportunity превзошёл его.

Ветеран на Марсе

Основная задача миссии заключалась в геологических исследованиях. Для начала Opportunity изучил кратер Игл, где он и приземлился. Исследования подтвердили наличие в почве гематита, а также позволили учёным NASA сделать предположения о присутствии в прошлом воды на поверхности красной планеты. После этого марсоход отправился на изучение кратера Эндьюранс, где обнаружил первый метеорит, нынче известный, как Heat Shield Rock. В 2005 году Opportunity не повезло, и он на несколько месяцев застрял в дюне. Спастись ему удалось благодаря искусному и осторожному маневрированию по несколько сантиметров за день. Далее по плану были кратеры Эребус и Виктория и Индевор. В последнем ровер задержался, так как предварительная дистанционная разведка указывала на наличие в этой местности филлосиликатов, и учёные захотели получить этому подтверждение. Данные геологические образования представляют интерес, так как имеют гидротермальное происхождение, то есть, для их образования нужно большое количество воды.

Запущенный в 2003 году ровер перестал реагировать на сигналы с Земли летом прошлого года. В июне его настигла пылевая буря глобального масштаба и аппарат перестал получать энергию от солнечных батарей из-за снижения прозрачности атмосферы и оседания пыли на панелях. Последний успешный сеанс связи с марсоходом состоялся 10 июня. Opportunity прошёл более 45 километров и сделал вклад в науку, который позволил учёным стать на шаг ближе к будущему, в котором человечество сможет начать заселять Марс.

Освоение Красной планеты

Звание самого отчаянного мечтателя о Марсе по достоинству можно присудить Илону Маску. Принадлежащая предпринимателю компания SpaceX планирует в 2024 году отправить на планету первые ракеты с колонистами. Накануне Маск продемонстрировал строящийся в испытательном центре в Южном Техасе звездолёт Starship, который способен доставить на Марс более 100 человек за раз.

Планируется, что сначала ракета SpaceX доставит на планету грузы. После этого с помощью роботов будет начата работа по созданию первых объектов инфраструктуры. SpaceX даже опубликовала видео с планом постройки марсианского города.

Китайские архитекторы из агентства Open Architecture совместно с компанией Xiaomi разработали прототип дома, который позволит человечеству адаптироваться на новой планете. Проект получил название MARS Case. По задумке архитекторов Ху Ли и Вэньцзина Хуанга, новые жилища позволят переосмыслить жизненные привычки людей и развитие городской среды в будущем. MARS Case учитывает, что на Красной планете у человека не будет возможности добывать привычные ресурсы, в связи с чем ему придётся сократить уровень потребления. В таких условиях переработка становится единственным шансом на выживание. С этой точки зрения MARS Case станет идеальным домом. Инженерам удалось объединить необходимое для комфортной жизни оборудование в систему The Home, благодаря которой жилище сможет преобразовывать в энергию побочные продукты работы техники.

Ракета Big Falcon Rocket, на которой в 2022 году планируется отправлять грузы, находится в стадии разработки, но она должна заметно превосходить Falcon Heavy. Её первым пассажиром станет миллиардер Юсаку Маэдзава, который фактически протестирует корабль перед миссией на Марс. С ним в путешествие вокруг Луны отправятся шесть-восемь музыкантов, художников и дизайнеров.

Новый дом — новые правила

Людям, которые отважатся стать первыми колонистами, конечно же, придётся пойти на жертвы ради человечества. Им, к примеру, придётся отказать себе в таких инстинктивных потребностях, как секс и деторождение. Проблемой для беременной женщины будет непривычная сила тяжести. На Марсе у человека будет ослаблен иммунитет, а наличие ребенка ещё больше усугубит ситуацию. Учёные уверены, что ещё одной сложностью, которая приведёт к негуманным последствиям является ограниченность ресурсов — поселенцы не смогут ухаживать за смертельно больными людьми или детьми с врождёнными дефектами развития.

Переселение на новую планету также повлечёт за собой изменения во организме людей. Спустя много поколений после колонизации Марса люди неизбежно подвергнутся ряду мутаций, которые позволят приспособиться к окружающей среде Красной планеты, считает биолог-эволюционист Скотт Соломон. Он предполагает, что высокий уровень радиации приведёт к повышенной выработке каротиноидов, которые придадут человеческой коже оранжевый окрас. Учитывая тот факт, что на Марсе отсутствует фауна, а также вирусы и бактерии, можно предположить, что ненужными станут, например, лейкоциты. А в условиях слабой гравитации кости переселенцев станут более хрупкими, но при этом широкими.