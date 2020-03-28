https://static.news.ru/photo/ca2154de-710b-11ea-8dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/urgantcom/

Шоу «Вечерний Ургант» и музыкальная студия Александра Гудкова записали клип «Самоизоляция», в котором рассказывается о том, как важно оставаться дома из-за распространения коронавируса.

Песня записана на мотив популярного трека 90-х «Be My Lover» группы La Bouche. Видео создано в виде нарезок Instagram-сторис российских и украинских исполнителей, актёров, спортсменов и блогеров.

Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ольга Бузова, Тимати, Данила Поперечный, Монатик и другие показывают, чем заняться на карантине. Гудков поёт, что самоизоляция — хорошая возможность для того, чтобы помыть собаку или узнать, от чего сошёл с ума рэпер Джиган, передаёт «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что американская рок-группа OneRepublic представила в Интернете композицию Better days. Трек был записан музыкантами на карантине. Как рассказал фронтмен коллектива Райан Теддер, за несколько дней до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией, некоторые из музыкантов по незнанию столкнулись с носителями COVID-19. После этого все члены группы были изолированы, однако продолжили заниматься творчеством.