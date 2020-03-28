Американская рок-группа OneRepublic обнародовала в Интернете композицию Better days. Трек был записан музыкантами на карантине.
Как
В песне, которая вошла в запланированный на май альбом Human OneRepublic, поётся «о реальных событиях, которые происходят в мире прямо сейчас».
По словам Теддера, часть доходов от композиции будет пожертвована благотворительному фонду MusiCares COVID-19. Организация создана для помощи представителям музыкального сообщества, которых в той или иной степени затронула пандемия.
Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в берлинскую больницу, где у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Позже коллектив опубликовал заявление о состоянии здоровья своего лидера. В тексте сказано, что тесты музыканта отрицательные.
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