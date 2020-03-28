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Американская рок-группа OneRepublic обнародовала в Интернете композицию Better days. Трек был записан музыкантами на карантине.

Как рассказал фронтмен коллектива Райан Теддер, за несколько дней до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией, некоторые из музыкантов по незнанию столкнулись с носителями COVID-19. После этого все члены группы были изолированы, однако продолжили заниматься творчеством.

В песне, которая вошла в запланированный на май альбом Human OneRepublic, поётся «о реальных событиях, которые происходят в мире прямо сейчас».

По словам Теддера, часть доходов от композиции будет пожертвована благотворительному фонду MusiCares COVID-19. Организация создана для помощи представителям музыкального сообщества, которых в той или иной степени затронула пандемия.

Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в берлинскую больницу, где у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Позже коллектив опубликовал заявление о состоянии здоровья своего лидера. В тексте сказано, что тесты музыканта отрицательные.