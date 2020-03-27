https://static.news.ru/photo/140aa868-7065-11ea-b882-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/till_lindemann_official

Группа Rammstein опубликовала заявление о состоянии здоровья своего солиста Тилля Линдеманна. Тесты музыканта на коронавирус показали отрицательный результат.

Артист был доставлен в медицинское учреждение по совету врача коллектива, говорится на странице Facebook. Он провёл в больнице ночь, но сейчас чувствует себя лучше.

Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в берлинскую больницу, где у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. По словам источников, музыкант обратился к врачам из-за высокой температуры. У него обнаружили воспаление лёгких. Угрозы для жизни Линдеманна нет. Сейчас он находится на карантине в отделении интенсивной терапии одной из клиник.