Группа Rammstein опубликовала заявление о состоянии здоровья своего солиста Тилля Линдеманна. Тесты музыканта на коронавирус показали отрицательный результат.
Артист был доставлен в медицинское учреждение по совету врача коллектива,
Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в берлинскую больницу, где у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. По словам источников, музыкант обратился к врачам из-за высокой температуры. У него обнаружили воспаление лёгких. Угрозы для жизни Линдеманна нет. Сейчас он находится на карантине в отделении интенсивной терапии одной из клиник.
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