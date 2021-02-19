Земфира выпустила новую песню

https://static.news.ru/photo/14b62078-72ba-11eb-aacb-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/zemfira

Певица Земфира прервала молчание и выпустила в 00:00 мск с 18 на 19 февраля новый трек «Остин» и он может войти в её новый альбом.

Музыкальные эксперты считают, что певицу вдохновил персонаж популярных мобильных free-to-play игр-головоломок. Остин — это дворецкий, который восстанавливает фамильный сад вместе с игроком. А строчка: «Как там Робби, его тачки?» тоже отсылает к игре. Робби по легенде — друг детства Остина и по совместительству плотник, пишет портал «Ваш досуг».

Музыкальные критики назвали новую песню Земфиры гимном одиночества, а Остина — символом изоляции.

Земфира не выпускала альбом уже восемь лет. Она порадовала поклонников только синглами «Крым» и «Джозеф». О том, что певица всё-таки работает над пластинкой рассказала актриса и режиссёр Рената Литвинова, отметив, что саундтрек к своей картине «Северный ветер», не войдет в альбом. Литвинова в своем Instagram, пообещала, что этот альбом станет лучшим альбомом певицы.

Ранее Земфира обнародовала музыкальный клип на свою новую песню. Видео на композицию «Злой человек» появилось в 1 февраля на её YouTube-канале. Это первый музыкальный клип певицы с 2014 года, сообщал NEWS.ru.