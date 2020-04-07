Земфира сообщила, что пишет новый альбом на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/db58a9fc-78de-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpg Земфира Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российская исполнительница Земфира заявила, что работает над новым альбомом, находясь дома в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Певица заявила, что хочет помогать старикам и быть полезной, но не может себе этого позволить, написала она в Instagram.

Такое время наступило, как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределённое время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? — написала артистка.

Она добавила, что сейчас главное — сидеть дома и думать о близких. Также она сообщила, что в скором времени будет не только альбом, но и тур.

1 апреля Земфира впервые за два года выпустила новую песню. Композиция получила название «Крым», писал NEWS.ru.