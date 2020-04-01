Земфира выпустила первую за два года песню

Певица Земфира представила новую песню под названием «Крым». Это первая композиция, выпущенная артисткой за 2 года.
Земфира выложила песню на своём YouTube-канале. Гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер участвовали в записи трека.
Песня повествует о влюблённой женщине, которая готова всё бросить ради мужчины, однако она понимает, что они просто друзья.
Как писал NEWS.ru, Земфира не часто радует поклонников новыми песнями в последнее время, но её активность по-прежнему привлекает внимание множества людей. 15 августа, в день смерти Виктора Цоя, певица выложила свой кавер на песню Виктора Цоя «Я посадил дерево».
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