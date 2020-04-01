Земфира выпустила первую за два года песню

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Американская группа Blink-182 предложила всем желающим принять участие в съёмках клипа, который будет посвящён изоляции дома во время пандемии коронавируса.

Музыканты решили сделать видео на песню Happy Days («Счастливые дни») с их прошлогоднего альбома Nine. Артисты предложили подписчикам в соцсетях записать ролики о том, как они проводят время на карантине:...