«Юрий, успокойся»: Самойлов обратился к Шевчуку после решения суда Экс-лидер «Агаты Кристи» Самойлов посоветовал успокоиться Шевчуку, оштрафованному за дискредитацию ВС РФ

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шевчук

Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов посоветовал лидеру «ДДТ» Юрию Шевчуку успокоиться после его высказывания на концерте в Уфе о Родине и военной спецоперации на территории Украины, в результате которого суд признал музыканта виновным в дискредитации ВС РФ. В беседе с NEWS.ru Самойлов назвал коллегу талантливым артистом, но счел его заявление популистским и отметил, что тот не единственный, кто выступает «за бедных».

Для меня Родина — это и нищая бабушка, и ветеран боевых действий, и доктор в больнице. И даже бомж на вокзале. Шевчук сам — это тоже Родина: большой артист, талантливый. Мне кажется, что его заявление несколько популистское. Типа вот я такой за бедных. Ты не один за бедных, Юрий, успокойся, — сказал Самойлов.

Музыкант добавил, что знает «болячки власти», но не считает, что «власти как таковой не должно быть, — то, что нам навязывают наши как минимум западные оппоненты и дружно подхватывают глупые или проплаченные либералы».

Ранее Советский районный суд Уфы признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на лидера «ДДТ» полиция составила в середине мая после концерта в Уфе. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Адвокат артиста Александр Передрук настаивал на прекращении судебного разбирательства, так как, по мнению стороны защиты, состав преступления отсутствовал.