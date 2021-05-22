Юлия Самойлова высказалась за отмену результатов Евровидения

https://static.news.ru/photo/574b0f5c-bb71-11eb-8294-96000091f725_660.jpg Юлия Самойлова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова считает, что итоги Евровидения-2021 вызывают большие сомнения. Певица отметила странности в голосовании на международном песенном конкурсе, передают «Известия».

Самойлова отметила успешное выступление Манижи и добавила, что артистка сделала всё возможное, чтобы выступить отлично. Но в то же время голосование жюри вызывает недоумение.

Это стало вовсе похоже на русскую басенную поговорку «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». И это про Россию тоже. Разве это профессионалы? Либо же необходимо изменять правила для профжюри: давать им песни заранее, до релиза, в рамках слепого прослушивания, — высказалась Самойлова, добавив, что результаты голосования нужно отменять.

Манижа заняла на Евровидении девятое место. Согласно голосованию жюри, Россия занимала восьмую строчку, но после голосования зрителей опустилась на девятое место.

Как сообщалось ранее, Манижа заняла девятое место на Евровидении, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. Конкурс выиграла итальянская группа Måneskin, которая накануне победила в Сан-Ремо.