Сервис «Яндекс.Музыка» составил плейлисты с любимой музыкой жителей крупнейших городов России.
Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. По её данным, плейлисты содержат 50 песен. Это наиболее популярные композиции у жителей мегаполисов этим летом. Плейлисты отличаются друг от друга по содержанию, набор треков основан на предпочтениях населения того или иного региона.
Плейлисты будут обновляться раз в месяц, а подводить музыкальные итоги горожане смогут каждый сезон, — передаёт
Самой популярной песней в крупнейших городах РФ этим летом стала композиция Bad guy американской певицы Билли Айлиш. Она стала лидером рейтинга в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе и Челябинске. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге список возглавила песня «Life - в кайф» певицы Zivert, а в Самаре — трек дуэта HammAli & Navai «Девочка-война».
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