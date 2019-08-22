https://static.news.ru/photo/b00607ca-c4bd-11e9-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Billie Eilish/youtube.com

Сервис «Яндекс.Музыка» составил плейлисты с любимой музыкой жителей крупнейших городов России.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. По её данным, плейлисты содержат 50 песен. Это наиболее популярные композиции у жителей мегаполисов этим летом. Плейлисты отличаются друг от друга по содержанию, набор треков основан на предпочтениях населения того или иного региона.

Плейлисты будут обновляться раз в месяц, а подводить музыкальные итоги горожане смогут каждый сезон, — передаёт ТАСС слова представителей сервиса.

Самой популярной песней в крупнейших городах РФ этим летом стала композиция Bad guy американской певицы Билли Айлиш. Она стала лидером рейтинга в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе и Челябинске. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге список возглавила песня «Life - в кайф» певицы Zivert, а в Самаре — трек дуэта HammAli & Navai «Девочка-война».

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