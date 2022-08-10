«Встретишь какого-то дурака»: Шевчук раскритиковал Шнурова Шевчук раскритиковал творчество Шнурова за отсутствие смысла и рок-н-ролла

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук нелестно высказался о творчестве Сергея Шнурова и о нём самом. Лидер группы «ДДТ» заявил в интервью на одном из YouTube-каналов, что поступки и действия его коллеги оставляют желать лучшего, пишет StarHit.

При этом у музыкантов никогда не было личных конфликтов, но Шевчуку не нравится, как ведёт себя его коллега.

Он что-то брякал, а потом говорил: «Что ты нас учишь? Что ты там делаешь?». Это часто бывает, когда встретишь какого-то дурака, пытаешься что-то ему там сказать хорошее, а он в ответ: «Что ты нас учишь? Самый умный что ли?» У него стиль речи, мягко говоря, не самый, — раскритиковал лидера «Ленинграда» рокер.

Не оставил без внимания Шевчук и то, что в творчестве группы слишком много нецензурной лексики, что только ухудшает качество музыки и делает её менее привлекательной для широких масс.

Мат — это язык чувственный, эмоциональный. Всегда в этом слышу мало музыки очень, мало рока, больше попсы. Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, посыла интеллектуального, — пояснил музыкант.

Шевчук добавил, что воющем-то никогда не любил творчество Шнурова, так как в нём «мало рок-н-ролла и смыслов».

Ранее сообщалось, что самого Шевчука собираются судить за фейки в адрес российской армии. На днях в Уфе суд перенёс заседание по делу о дискредитации российских военных лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком, адвокат музыканта Александр Передрук объяснил, что защита должна ознакомиться с новыми материалами дела.