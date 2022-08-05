Названа причина переноса судебного заседания по делу Юрия Шевчука Юрист Передрук: суд против Шевчука перенесли из-за новых материалов по делу

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Юрий Шевчук

Суд в Уфе перенес заседание по делу о дискредитации российских военных лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком, адвокат музыканта Александр Передрук объяснил, что защита должна ознакомиться с новыми материалами дела. Он добавил в беседе с RTVI, что пока не знает точно, о каких документах может идти речь.

Нам нужно ознакомиться с новыми материалами дела. О каких документах идет речь, сказать точно пока не могу, потому что их не видел. Но, исходя из судебного заседания, могу предположить, что появились документы, подтверждающие факт направления Юрию Юлиановичу копии протокола об административном правонарушении. Этого в деле раньше не было, — уточнил Передрук.

Правозащитник подчеркнул, что сторона Шевчука намеревается настаивать на прекращении судебного разбирательства ввиду отсутствия состава преступления.

В середине мая полиция составила административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошел 18 мая. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Дело против музыканта было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены.

15 июля стало известно, что дело вновь было зарегистрировано в суде Северной столицы. Спустя несколько суток оно было направлено в Уфу и далее никуда не пересылалось.

Ранее Советский суд города Уфы отклонил ходатайство лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о возвращении административного дела в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, где в настоящий момент проживает музыкант. По мнению суда, отправление документов в другой город излишне затянет процесс.