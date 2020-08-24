В возрасте 38 лет умер музыкант Джастин Таунс Эрл

Умер американский музыкант Джастин Таунс Эрл. Ему было 38 лет.
Об уходе из жизни Эрла сообщается в его соцсетях. Причины смерти не уточняются.
Многие из вас полагались на его музыку и тексты на протяжении многих лет, и мы надеемся, что его музыка и дальше будет направлять вас в ваших путешествиях, — говорится в сообщении.
Джастин Таунс Эрл, также известный как сын музыканта Стива Эрла, исполнял песни в жанре кантри и американа. На счету артиста девять полноформатных альбомов, последний из которых, The Saint of Lost Causes, вышел в 2019 году.
Как писал NEWS.ru, американский рэпер Фаррелл Уильямс опубликовал клип на песню Entrepreneur, который посвящён сложностям, с которыми сталкиваются чернокожие жители США. Композиция была записана совместно с Шоном Картером, известным как Jay-Z.
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