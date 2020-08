В возрасте 38 лет умер музыкант Джастин Таунс Эрл

https://static.news.ru/photo/790e4d7c-e622-11ea-922b-fa163e074e61_660.jpg Джастин Таунс Эрл, 2010 год Фото: Philip Nelson/wikipedia.com

Умер американский музыкант Джастин Таунс Эрл. Ему было 38 лет.

Об уходе из жизни Эрла сообщается в его соцсетях. Причины смерти не уточняются.

Многие из вас полагались на его музыку и тексты на протяжении многих лет, и мы надеемся, что его музыка и дальше будет направлять вас в ваших путешествиях, — говорится в сообщении.

Джастин Таунс Эрл, также известный как сын музыканта Стива Эрла, исполнял песни в жанре кантри и американа. На счету артиста девять полноформатных альбомов, последний из которых, The Saint of Lost Causes, вышел в 2019 году.

