В Петербурге в день памяти Цоя разведут Дворцовый мост под музыку артиста

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку группы «Кино». Это произойдёт в ночь на 15 августа, когда отмечается день памяти Виктора Цоя.
Музыка в симфоническом исполнении прозвучит в рамах звукового шоу «Поющие мосты»,
Две знаковые композиции Виктора Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом «золотого» состава группы «Кино» Юрием Каспаряном, — говорится в сообщении.
Акция пройдёт в 00:45. Всем присутствующим во время мероприятия будут вручены памятные авторские открытки c QR-кодом, где указаны локации, связанные с историей лидера «Кино».
Как писал NEWS.ru, историко-фантастический роман о Викторе Цое был представлен в Санкт-Петербурге. В произведении рассказывается о событиях 1980-х годов.
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