В Петербурге в день памяти Цоя разведут Дворцовый мост под музыку артиста

https://static.news.ru/photo/ee4d7e56-de1f-11ea-8897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку группы «Кино». Это произойдёт в ночь на 15 августа, когда отмечается день памяти Виктора Цоя.

Музыка в симфоническом исполнении прозвучит в рамах звукового шоу «Поющие мосты», сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-издательский центр правительства города «Петроцентр».

Две знаковые композиции Виктора Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом «золотого» состава группы «Кино» Юрием Каспаряном, — говорится в сообщении.

Акция пройдёт в 00:45. Всем присутствующим во время мероприятия будут вручены памятные авторские открытки c QR-кодом, где указаны локации, связанные с историей лидера «Кино».

Как писал NEWS.ru, историко-фантастический роман о Викторе Цое был представлен в Санкт-Петербурге. В произведении рассказывается о событиях 1980-х годов.