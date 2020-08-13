В Санкт-Петербурге представили новую книгу о Викторе Цое

https://static.news.ru/photo/501b22e2-dd7a-11ea-b0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Издательство «Бомбора»

Историко-фантастический роман о Викторе Цое был представлен в Санкт-Петербурге. В произведении рассказывается о событиях 1980-х годов.

Работа выйдет 31 августа и будет представлена в сентябре на Международной книжной ярмарке в Москве. Автор книги Александр Долгов рассказал, что к концу года по её мотивам планируют создать видеоигру, передаёт ТАСС.

Мой новый роман «Спасти Цоя» — это пятая моя книга, но не первая, которая посвящена харизматичному лидеру группы «Кино». Если говорить в двух словах, то это роман о путешествиях во времени с целью спасения Виктора Цоя, — сказал Долгов, лично знавший музыканта.

По его словам, произведение представляет собой сплетение реальности и вымысла. Отправной точкой для написания книги стала встреча с другом Цоя Игорем Покровским, который рассказал Долгову, что последний раз виделся с исполнителем на концерте в Риге в июне 1990 года, незадолго до гибели музыканта.

Как писал NEWS.ru, в рамках вечера памяти музыканта Виктора Цоя и 30-й годовщины его гибели на Первом канале будет показан последний концерт группы «Кино». Трансляция пройдёт 15 августа.