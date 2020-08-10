На Первом канале покажут последний концерт группы «Кино»

https://static.news.ru/photo/4534779c-dbaa-11ea-bca3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Цой Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин/ТАСС

В рамках вечера памяти музыканта Виктора Цоя и 30-й годовщины его гибели на Первом канале будет показан последний концерт группы «Кино». Трансляция пройдёт 15 августа.

Коллектив отыграл 24 июня 1990 года на Большой спортивной арене «Лужники» 24 июня 1990 года. Во время шоу зажгли олимпийский огонь Игр-1980, и после выступления прогремел салют.

Это практически не известный широкой публике концерт, профессиональную запись которого некоторые считали утраченной. Однако нам всё же удалось её найти. К сожалению, она не лучшего качества, поэтому мы сейчас занимаемся реставрацией концерта и к 15 августа постараемся успеть восстановить его, насколько это возможно в столь сжатые сроки, — заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Как писал NEWS.ru, в России на больших экранах покажут отреставрированную версию фильма «Игла» режиссёра Рашида Нугманова, главную роль в котором исполнил музыкант Виктор Цой. Зрители также увидят короткометражный документальный фильм «Йя-Хха», в котором снялся Цой, а также Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Майк Науменко и другие участники питерского рок-клуба.