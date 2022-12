Умер солист британской электронной группы Faithless Макси Джазз

Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Макси Джазз

Сооснователь британской электронной группы Faithless, автор песен и клавишница Систер Блисс сообщила в Twitter о смерти солиста Макси Джазза. Музыкант скончался в ночь на 24 декабря в возрасте 65 лет. О причинах смерти не сообщается.

Мы с разбитым сердцем сообщаем, что Макси мирно скончался во сне прошлой ночью. Посылаю любовь всем вам, кто разделил с нами наше музыкальное путешествие. Слышите, берегите друг друга, — написала она.

Джазз родился в 1957 году в Лондоне. Музыкант получил известность в составе группе Faithless, основанной в 1995-м. За время существования коллектива было написано множество хитов, таких как Insomnia, Salva Mea, God Is A DJ, One Step Too Far и другие. Помимо Джазза и Блисс, в составе группы значился продюсер и мультиинструменталист Армстронг Ролло, старший брат британской певицы Дайдо.

