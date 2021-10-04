Умер музыкант групп «Цветы» и «Круг» Михаил Файнзильберг

Умер композитор и аранжировщик, участник групп «Цветы» и «Круг» Михаил Файнзильберг. Что именно послужило причиной смерти 67-летнего музыканта, не уточняется. О его смерти в своём Instagram-аккаунте сообщил композитор и певец Игорь Саруханов.

Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы «Круг», бывшего [её] участника — Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память! — говорится в публикации.

Михаил Файнзильберг родился 6 мая 1954 года в Кемерово. Он начал карьеру в качестве барабанщика группы Стаса Намина «Цветы», а позднее основал с Владимиром Васильевым и Александром Слизуновым коллектив «Круг». После распада проекта занимался сольной карьерой, какое-то время жил в Израиле и США. Вернувшись в Россию, Файнзильберг принял монашество, был звонарём и служителем храма Иконы Божией Матери в Ховрино.

Ранее сообщалось о смерти советского и российского блюзового музыканта, лидера группы «Лига блюза» Николая Арутюнова. Об этом стало известно 28 сентября, когда певца уже похоронили: официально причина смерти не называлась, но по некоторым данным, 63-летний Арутюнов умер от осложнений, связанных с коронавирусом.