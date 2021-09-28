Скончался певец Николай Арутюнов

Советский и российский блюзовый музыкант, певец Николай Арутюнов ушёл из жизни в Москве. Ему было 63 года. Об этом сообщила представитель его сына Сергея.

Да, это так. Прощание уже состоялось, — приводит её слова РБК.

Николай Арутюнов был основателем музыкальной группы «Лига блюза», которая исполняла композиции на английском и русском языках. Коллектив существовал с 1979 до 1999 года. Он создал такие коллективы, как «Николай Арутюнов & Funky Soul», «Четверг Арутюнова», «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians», «Арутюнов & Quorum». Арутюнов выступал с рядом известных зарубежных артистов, он первым среди российских музыкантов вышел на главную сцену Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё.

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 80 лет ушёл из жизни легендарный американский саксофонист, композитор и аранжировщик Альфред Джеймс «Пи Ви» Эллис.