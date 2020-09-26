Умер бывший участник Trivium Брент Янг

Брент изначально был ритм-гитаристом в группе, после чего начал играть на басу. Коллектив записал с ним мини-альбом и дебютную полноформатную пластинку.
Группа Trivium была основана в 1999 году и за 21 год выпустила девять альбомов, последний из которых, What the Dead Men Say, вышел в апреле 2020 года. В 2019 году музыканты получили номинацию на премию «Грэмми» за лучшее метал-исполнение с песней Betrayer.
Как писал NEWS.ru, британский и американский музыкант Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.