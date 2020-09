Умер бывший участник Trivium Брент Янг

https://static.news.ru/photo/8e043fbe-0181-11eb-a80c-fa163e074e61_660.jpg Брент Янг Фото: Blacknova/facebook.com

Умер американский музыкант и бывший участник группы Trivium Брент Янг. Ему было 37 лет.

Об уходе Янга из жизни сообщил фронтмен Trivium Мэтт Хифи. Он напомнил, что артисты начинали музыкальную карьеру вместе.

Брент изначально был ритм-гитаристом в группе, после чего начал играть на басу. Коллектив записал с ним мини-альбом и дебютную полноформатную пластинку.

Группа Trivium была основана в 1999 году и за 21 год выпустила девять альбомов, последний из которых, What the Dead Men Say, вышел в апреле 2020 года. В 2019 году музыканты получили номинацию на премию «Грэмми» за лучшее метал-исполнение с песней Betrayer.

