Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с Black Sabbath

Британский и американский музыкант Оззи ОСборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.
Осборн
Не со мной. Всё кончено. Единственное, о чём я жалею, — несыгранный прощальный концерт в Бирмингеме с Биллом Уордом, — сказал певец.
В 2012 году Уорд покинул группу, что расстроило Осборна.
В феврале Оззи Осборн выпустил 12-й студийный альбом Ordinary Man. Предыдущий полноформатный релиз музыканта увидел свет в 2010 году, писал NEWS.ru.
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