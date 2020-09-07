Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с Black Sabbath

https://static.news.ru/photo/9656d2ac-f11a-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Оззи Осборн Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британский и американский музыкант Оззи ОСборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.

Осборн признался в интервью Rolling Stone, что недавно обсуждал возможные новые выступления группы с гитаристом Томми Айомми, который недавно заявил, что хотел бы как-нибудь снова сыграть с Black Sabbath. Айомми посетовал, что они останутся в прошлом, потому что больше не дают концертов.

Не со мной. Всё кончено. Единственное, о чём я жалею, — несыгранный прощальный концерт в Бирмингеме с Биллом Уордом, — сказал певец.

В 2012 году Уорд покинул группу, что расстроило Осборна.

В феврале Оззи Осборн выпустил 12-й студийный альбом Ordinary Man. Предыдущий полноформатный релиз музыканта увидел свет в 2010 году, писал NEWS.ru.