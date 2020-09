Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис

https://static.news.ru/photo/012d6a68-02fb-11eb-af68-fa163e074e61_660.jpg Мак Дэвис Фото: Jim Morey/facebook.com

Умер американский музыкант Мак Дэвис. Ему было 78 лет.

Об уходе Дэвиса из жизни сообщил его менеджер Джим Мори в Facebook. Он назвал артиста «музыкальной легендой», который также был настоящим семьянином и другом с отличным чувством юмора.

Артист наиболее известен как автор нескольких хитов Элвиса Пресли, отмечает «Политика сегодня». Он написал для певца композиции A Little Less Conversation, Memories и In the Ghetto. Сам Мак Дэвис играл кантри и снимался в кино. На Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе ему посвятили звезду.

