Участники Евровидения оценили песню российской конкурсантки

https://static.news.ru/photo/6a9c636c-8dd6-11eb-8288-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Участники музыкального конкурса «Евровидение-2021» из Австралии и Хорватии положительно оценили песню Russian woman российской конкурсантки Манижи. Об этом пишет РИА Новости.

Так, представительница Хорватии Альбина в интервью на YouTube сказала , что готова отдать России максимальное количество баллов.

Мне нравится Манижа. Она очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У её песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: «Каждая русская женщина должна знать — ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — объяснила свой выбор Альбина.

В свою очередь, австралийка Монтень также заявила о готовности отдать высший балл Маниже, которая является её личным фаворитом. Годом ранее представительница Австралии отдала предпочтение Исландии.

Мне по-прежнему нравится Исландия, но в этом году я отдам свой голос за Манижу из России. Я восхищаюсь ею. Она великолепна, — заявила Монтень.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме с 18 по 22 мая. Россию представляет певица Манижа с композицией Russian woman.

Ранее Манижа рассказала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки телеканала RTVI, как настраивается перед шоу. По её словам, она готовится в первую очередь психологически, из-за своей эмоциональности и тонкой натуры. Звезда отметила, что благодарна хейтерам за критику в последние два месяца, так как «обросла хорошей бронёй».