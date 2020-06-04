Участник Oasis признался, что однажды потерял книжку с текстами для группы

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Британский музыкант Ноэл Галлахер, известный как лидер группы Oasis, заявил, что однажды потерял книжку, в которую записывал тексты песен для группы. Это произошло в начале 1990-х годов.

Он рассказал в подкасте Funny How?, что блокнот так и не удалось найти. Инцидент произошёл в 1993-1994 году, когда группа была ещё неизвестна, поэтому, по его словам, её скорее всего выкинули в мусор.

Я потерял тексты Oasis в начале нашего пути. Нас вышвырнула из отеля в Манчестере — The Britannia, The Midland... какого‑то из них — полиция, и книжка с текстами пропала, — рассказал артист, объяснив, что их выгнали за плохое поведение.

Ранее Ноэл Галлахер сообщил, что собирается выпустить ранее не публиковавшуюся песню группы Oasis, которую он исполнял вместе со своим братом Лиамом. Трек называется Don’t Stop, писал NEWS.ru.