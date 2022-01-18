Участник «Касты» высказался в защиту песен о суициде и наркотиках

Тексты песен о суициде или наркотиках отражают состояние музыканта, но не могут навредить слушателям, считает участник хип-хоп группы «Каста» из Ростова-на-Дону Хамиль (Андрей Пасечный). Он рассказал «Газете.Ru», что слушал такие треки с детства и это ни к чему плохому не приводило.

Всегда считал, что музыка не может подтолкнуть человека к подобным действиям. Потому что музыка — пульсирующее полотно самого художника, то, что он есть. Я и сам в своё время слушал много подобных песен — фактически с самого детства. И такие темы просто придавали шарм для эстетического впитывания музыки. Но куда-то дальше это никогда не шло. Не считаю, что музыка способна навредить человеку. Если в человеке есть зерно разрушения, музыка, фильмы, живопись в этом никак не виноваты, — сообщил Хамиль.

В связи с этим он оценил ситуацию с Моргенштерном, который уехал из России после обвинений в пропаганде наркотиков, как «нехорошую историю» и даже вероятный шантаж.

Рэпер также прокомментировал творчество современных исполнителей в целом. По его словам, они ищут и экспериментируют, но не подражают, а пытаются пробовать новое.

Ранее стало известно, что около половины россиян считают, что музыкантам, художникам и режиссёрам лучше избегать в творчестве тем насилия и суицида (50%), алкоголя и наркотиков (47%). А 63% россиян заявили, что нужно запрещать выступления артистов, которые используют нецензурную лексику.