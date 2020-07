The Flaming Lips выпустили клип о безопасном концерте во время пандемии

https://static.news.ru/photo/2128558a-c4e4-11ea-971f-fa163e074e61_660.jpg Фото: flaminglips/youtube.com

Американская группа The Flaming Lips выпустила клип, в котором показала безопасный концерт, проходящий во время пандемии. Видео сопровождает песню Dinosaurs On The Mountain.

В ролике люди на танцполе и артисты на сцене находятся в прозрачных пузырях. Кроме того, фронтмен коллектива Уэйн Койн надел медицинские перчатки, чтобы в них касаться микрофона.

Койн совместно с Джорджем Солсбери выступил режиссёром видео. Трек Dinosaurs On The Mountain стал частью альбома American Head, выход которого намечен на 11 сентября.

Стоит отметить, что появление вокалиста на сцене в пузыре — один из знаковых элементов выступлений The Flaming Lips. Койн на многих концертах выбегает на сцену в прозрачном шаре и таковым бросается в толпу.

