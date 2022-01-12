Солистка рок-группы «Мельница» оценила влияние ЕС на идентичность стран

Евросоюз поспособствовал развитию национальных идентичностей стран-участниц, рассказала солистка рок-группы «Мельница» Наталья О’Шей, выступающая под псевдонимом Хелависа, изданию argumenti.ru. Она объяснила, что как филолог изучала индоевропейские языки, поэтому ей близка идея европейского сообщества и с точки зрения истории.

ЕС никогда не стремился к тому, чтобы размыть национальные идентичности стран-участниц идентичностью общеевропейской. Его создание преследовало цели экономические и политические, такие как облегчение перемещения между странами, единая валюта, единый рынок. Однако внутри этой общности, внутри этого пространства, ставшего столь удобным для быстрого перемещения, ты проезжаешь всего-то сто километров и видишь, что оказался в другой стране, видишь, как сильно страны-участницы отличаются друг от друга. В этом смысле ЕС скорее поспособствовал развитию национальных идентичностей, чем ослабил их, — сказала Хелависа.

При этом она отметила и трудности, которые приносит евроинтеграция. Так, при падении фунта падает и евро, а на границах Евросоюза есть зоны, в которых случаются военные конфликтам. Хелависа считает, что в этом плане для европейских структур ещё полно работы.

Ранее в Евросоюзе выступили с призывом ко всем сторонам конфликта в Казахстане избегать эскалации и насилия. В заявлении внешнеполитической службы ЕС также сказано о том, что власти республики должны признать право демонстрантов на мирные акции протеста и обеспечить свободу СМИ.