Польский сенатор назвал «трагедией» возможный выход страны из Евросоюза

Выход или исключение Польши из ЕС станет «трагедией» для страны, поскольку её расположение не позволяет быть нейтральной и государство может оказаться в сфере влияния России, заявил в интервью Do Rzeczy сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий. По его мнению, одним из способов избежать этого должно стать скорейшее принятие евро в качестве национальной валюты.

Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо в российской сфере влияния, — заявил Либицкий.

Ранее журналист Бартош Бартчак сообщил, что Польша должна создать альтернативный центр силы в Центральной Европе и стать новой сверхдержавой, подвинув Россию и Германию. По его мнению, Россия хочет «напасть» на Украину, а Германия стремится создать европейское «супергосударство», что может привести к развалу ЕС. Также к развалу Евросоюза, по мнению автора статьи, могут привести сильные позиции евроскептиков в Италии, Нидерландах, Австрии и Польше.

Журналист призвал власти Польши привлечь на свою сторону Украину и Белоруссию, а также создать валютный союз с Чехией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Хорватией. По его мнению, начался период геополитических перемен и это идеальное время для новых держав. Он также призвал усилить интеграцию в рамках «Троеморья» и «выдавить» РФ из Белоруссии.