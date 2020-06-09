Smashing Pumpkins отменили тур из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/68826004-aa3d-11ea-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: KC Alfred/Global Look Press

Американская группа Smashing Pumpkins отменила свой тур Rock Invasion 2. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально выступления, которые должны были состояться весной, перенесли на октябрь, напоминает Pitchfork. Теперь группа приняла решение не выступать в 2020 году вовсе.

С тяжестью на сердце мы должны объявить, что тур Smashing Pumpkins Rock Invasion 2 дальше проходить не будет, — сообщили артисты.

Как писал NEWS.ru, американская группа Aerosmith перенесла свой московский концерт на 2021 год. Изначально коллектив должен был отыграть 7 июля на стадионе «ВТБ Арена». Теперь мероприятие пройдёт 29 мая в следующем году на той же площадке, сообщили организаторы.