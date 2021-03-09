«Сложная история»: Рудковская оценила шансы Manizha на Евровидении

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В мае на Евровидении Россию представит певица таджикского происхождения Манижа Сангин, известная как Manizha, с песней «Русская женщина». Уже сейчас вокруг участницы поднялась волна критики. Многие пользователи считают, что выбранная композиция не подходит для конкурса.

Шансы на победу Manizha также оценила и продюсер Яна Рудковская. В интервью радио Sputnik она заявила , что у группы Little Big с песней Uno шансы на победу были бы выше.

Каковы шансы, сложно сказать. На мой взгляд, очень сложная история, никто не знает, как будут реагировать. Мир так перевернулся, что ты уже не знаешь, что может выстрелить, а что не может. Не могу сказать, что я в каком-то диком восторге, — сказала она.

Рудковская также отметила, что исполнение песни на русском языке не увеличивает шансы на победу. По словам продюсера, если Manizha считает, что ей лучше петь на русском языке, это её личное право, но «это не даст ей никаких преимуществ».

Артист волен петь песню на том языке, на котором он считает лучше донести месседж и, скажем так, свое видение песни, свою историю, — подчеркнула она.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица Манижа Сангин ему нравится, но её песню Russian woman, подготовленную для международного конкурса, он не понял.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz, писал NEWS.ru.