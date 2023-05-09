Скончалась рок-музыкантка Рита Ли

Фото: Van Campos, via imago-images.de/Global Look Press

Рита Ли

В бразильском городе Сан-Паулу на 76-м году жизни скончалась рок-певица и автор песен Рита Ли, об этом сообщили ее родственники на личной странице музыкантки в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). По данным СМИ, в 2021 году у певицы выявили рак легких. Позднее она излечилась от болезни, в последнее дни она проходила курс реабилитации.

Мы объявляем о смерти Риты Ли в ее резиденции в Сан-Паулу, столице, прошлой ночью, в окружении всей любви ее семьи, как она всегда хотела, — говорится в сообщении на странице Риты Ли в соцсети.

Родные и близкие подчеркнули, что согласно желанию певицы ее тело будет кремировано, церемония будет частной.

Риту Ли называли королевой бразильского рока. Она получила известность на родине в конец 1960-х — начале 1970-х годов благодаря участию в группе Os Mutantes. В 2001 году исполнительница получила латинский аналог премии Grammy в номинации «Лучший рок-альбом на португальском языке», речь идет о пластинке «3001».

Ранее стало известно, что в США умерла певица и актриса, обладательница премии «Оскар» Айрин Кара. Ей было 63 года. Причина смерти певицы не установлена. Она скончалась в своем доме в штате Флорида.