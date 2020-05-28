Сергей Галанин исполнил песню Виктора Цоя

https://static.news.ru/photo/b7d7ae5e-a0f4-11ea-8c69-fa163e074e61_660.jpg Сергей Галанин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российский музыкант Сергей Галанин представил акустическую версию кавера на песню «Малыш» Виктора Цоя. Оригинальный трек был написан в 1989 году.

Запись с композицией Галанин опубликовал в Instagram.

Это не первый случай, когда артист исполняет песню «Малыш». Несколько лет назад он сыграл её в программе «Воздух» со своей группой «СерьГа».

Как писал NEWS.ru, российский шоумен Александр Пушной исполнил кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Видео также пародирует клип коллектива, вышедший в 1993 году.