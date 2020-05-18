Робби Уильямс воссоединится с Take That для онлайн-концерта

Британский певец Робби Уильямс вернётся в состав группы Take That, чтобы дать один онлайн-концерт. Таким образом артисты планируют собрать деньги на благотворительность.
Средства пойдут в программу Nordoff-Robbins, которая занимается музыкальной терапией, и на кампанию концертных организаторов Live Nation, нацеленную на помощь музыкантам, лишившимся заработка от концертов из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, сообщает NME.
Концерт пройдёт 29 мая. Каждый участник коллектива будет выступать дистанционно, из своего дома.
Как писал NEWS.ru, южнокорейская группа BTS даст концерт в режиме онлайн. Выступление получило название Bang Bang Con the Live. Трансляция пройдёт 14 июня в собственной соцсети коллектива Weverse.
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