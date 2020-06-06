Рэпера CYGO забрали в полицию во время съёмок клипа

Исполнителя популярного хита PANDA E задержала полиция, когда он снимал клип возле здания торгового центра.
Леонид Вакульчук, больше известный под псевдонимом CYGO, решил записать в свой день рождения клип на новую песню «Что потом?». Для места съёмок он выбрал парковку возле ТЦ, включил в своей машине громкую музыку и залез на её крышу.
Такое поведение вызвало у местного охранника подозрение, он несколько раз просил прекратить шуметь, после чего вызвал полицию. Прибывшие сотрудники полиции посадили певца в свою машину и отвезли в отделение.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что из-за того что у экс-супруги известного рэп-исполнителя Серёги нет возможности увидеть своих детей, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы. Уже в течение нескольких месяцев Серёга конфликтует с экс-супругой Полиной из-за опеки над сыновьями. Музыкант увёз наследников в другой город и не позволяет ей встретиться с ними.
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