Рэпера CYGO забрали в полицию во время съёмок клипа

https://static.news.ru/photo/5894a6dc-a8b4-11ea-8609-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/cygo.official

Исполнителя популярного хита PANDA E задержала полиция, когда он снимал клип возле здания торгового центра.

Леонид Вакульчук, больше известный под псевдонимом CYGO, решил записать в свой день рождения клип на новую песню «Что потом?». Для места съёмок он выбрал парковку возле ТЦ, включил в своей машине громкую музыку и залез на её крышу.

Такое поведение вызвало у местного охранника подозрение, он несколько раз просил прекратить шуметь, после чего вызвал полицию. Прибывшие сотрудники полиции посадили певца в свою машину и отвезли в отделение.

Как рассказал рэпер StarHit, в одной из сцен он сидел на крыше машины, у них играла громко музыка и летал дрон, видимо, это и не понравилось охране. Он также добавил, что в полиции он провёл три часа, после чего был отпущен домой. Предъявлены ли ему какие-то обвинения, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за того что у экс-супруги известного рэп-исполнителя Серёги нет возможности увидеть своих детей, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы. Уже в течение нескольких месяцев Серёга конфликтует с экс-супругой Полиной из-за опеки над сыновьями. Музыкант увёз наследников в другой город и не позволяет ей встретиться с ними.