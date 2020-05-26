Бывшая жена рэпера Серёги заявила в полицию ради встречи с сыновьями

https://static.news.ru/photo/63d154c4-9f8a-11ea-9462-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Серёга Фото: seryogamusic/instagram.com

Из-за того что у экс-супруги известного рэп-исполнителя Серёги нет возможности увидеть своих детей, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы.

Уже в течение нескольких месяцев Серёга конфликтует с экс-супругой Полиной из-за опеки над сыновьями. Музыкант увёз наследников в другой город и не позволяет ей встретиться с ними.

Полина рассказала, что впервые за четыре месяца добилась свидания с детьми. Правда, сыновья, по её словам, выглядели напуганными и уставшими, поэтому попросили маму приехать на следующий день.

Когда Полина появилась около отеля, где экс-супруг живёт вместе с сыновьями, её просто не пустили внутрь. Чтобы добиться справедливости, она обратилась в правоохранительные органы.

Пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь ни перед чем, — цитирует её StarHit.

Сам Серёга при этом уверен, что Полина пытается пиариться на сложившейся ситуации, а общением с детьми она вовсе не дорожит. Экс-супругу рэпера возмущают подобные домыслы, ведь ранее она никогда не нуждалась в повышенном внимании со стороны прессы.

Как писал NEWS.ru, рэпер Эминем выложил номер своего телефона и пообещал ответить поклонникам.