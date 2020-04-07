Рэпер YG заявил, что изоляцию во время пандемии ввели для установки сети 5G

https://static.news.ru/photo/f38e5b68-78c3-11ea-8353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский музыкант Кинон Джексон, известный как рэпер YG, поддержал конспирологическую теорию о том, что самоизоляция во время пандемии коронавируса была введена для установки вышек мобильной связи стандарта 5G.

Существует мнение, что излучение от коммуникационных технологий нового поколения очень опасно для здоровья людей. YG, являющийся сторонником этой теории, обратился с предупреждением к своим подписчикам в Instagram.

Они говорят нам оставаться дома, потому что они не хотят, чтобы мы видели, как они ставят новые вышки 5G, — сохраняйте бдительность, — написал артист в сторис.

Скриншот из сторис рэпера YG

Как ранее сообщал The Verge, в Великобритании сторонники этой конспирологической теории начали поджигать Wi-Fi-вышки, опасаясь излучений.

Как писал NEWS.ru, американский комик, сценарист и режиссёр Ларри Дэвид, известный как создатель сериала «Сайнфелд», обратился к «идиотам», которые выходят на прогулки, игнорируя требование оставаться дома из-за пандемии коронавируса.