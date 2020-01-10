https://static.news.ru/photo/19741f4a-338f-11ea-99f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Джером Кози, известный под сценическим псевдонимом 5th Ward Weebie, скончался в возрасте 42 лет.

Незадолго до смерти исполнитель был госпитализирован с осложнениями, вызванными операцией на сердце, уточняет CNN.

Rapper 5th Ward Weebie has died at the age of 42.



He was a major figure in New Orleans' bounce music scene. https://t.co/gj03iuZuNk — CNN (@CNN) January 10, 2020

Смерть рэпера прокомментировала мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл. Она заявила, что Кози был легендой города и любимым другом.

Новый Орлеан потерял краеугольный камень нашей культуры. Наш город не будет прежним без его голоса и его духа, — сказала политик.

Ранее NEWS.ru писал, что в США в возрасте 21 года умерла рэп-исполнительница Лексия Алиджай. Девушка получила известность после исполнения кавер-версии композиций Girls love Beyonce Дрейка и Exchange Брайсона Тиллера. В 2017 году она выпустила свой первый студийный альбом Growing pains.