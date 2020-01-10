Смерть рэпера прокомментировала мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл. Она заявила, что Кози был легендой города и любимым другом.
Новый Орлеан потерял краеугольный камень нашей культуры. Наш город не будет прежним без его голоса и его духа, — сказала политик.
Ранее NEWS.ru писал, что в США в возрасте 21 года умерла рэп-исполнительница Лексия Алиджай. Девушка получила известность после исполнения кавер-версии композиций Girls love Beyonce Дрейка и Exchange Брайсона Тиллера. В 2017 году она выпустила свой первый студийный альбом Growing pains.