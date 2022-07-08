Рэп Лепса и Инстасамки взорвал соцсети: новинки «VK Музыки» Накануне юбилея Григорий Лепс выпустил официальный релиз песни «Я не узнал бы о любви», а Инстасамка представила новый альбом Queen Of Rap

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс

Уехавшая из России Инстасамка выпустила новый альбом Queen Of Rap, Zivert записала сингл Wake Up, Mary Gu представила трек «Невеста», а Григорий Лепс поразил поклонников неожиданным исполнением песни «Я не узнал бы о любви». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Mary Gu: «Невеста»

Российская певица и телеведущая Mary Gu выпустила трек «Невеста». Правда, в песне нет ничего романтического. В тексте она признаётся, что категорически не хочет связывать себя узами брака.

Я не хочу быть твоей невестой, я хочу быть богатой и известной, я не хочу детей и ипотеку, я хочу на дискотеку, — поёт Mary Gu.

Позиция артистки вызвала неприятие у части её поклонников. Слушатели обвинили певицу в пропаганде антисемейных ценностей и чайлдфри. Сама Mary Gu призналась, что написала песню «Невеста» в период развода, чтобы поднять себе настроение и высмеять связанные с браком клише.

Да, трек прямолобый и тривиальный, но в этом и заключается ирония, это гиперболизированная комедия о большой проблеме. Прошу прощения, что в этот раз не вышло сделать из этой серьёзной темы грустный рэп: я писала «Невесту» в период развода, и мне хотелось поднять себе настроение, — рассказала певица.

Инстасамка: Queen Of Rap

Уехавшая из России в ОАЭ исполнительница Инстасамка представила большой альбом Queen Of Rap, в котором объявила себя «королевой рэпа».

Эпатажная певица включила в пластинку 15 треков на русском и английском языках. Потенциальные хиты обильно приправлены нецензурной лексикой, однако это не помешало Инстасамке завоевать чарты. За первую неделю альбом Queen Of Rap пользователи «VK Музыки» прослушали около 600 тысяч раз.

Zivert: Wake Up

Ещё одна звезда чартов Zivert записала новый танцевальный сингл Wake Up («Проснись»), который назвала «песней-навигатором», «песней-будильником».

Я песня-будильник. Я песня-навигатор. Я песня-памятка о том, что если жизнь идёт мимо тебя — wake up, если всё вокруг стало рутиной — wake up! Тебя преследует чувство, будто ты существуешь, а не живёшь? Тогда просыпайся. Жизнь всегда можно переиграть, ведь всё вокруг — твоя игра, а значит, твои правила! — прокомментировала релиз Zivert.

Артистка порекомендовала своим поклонникам поставить эту песню на звонок будильника и встречать каждый новый день с данной композицией.

Григорий Лепс: «Я не узнал бы о любви»

8 июля Григорий Лепс представил официальный релиз песни «Я не узнал бы о любви». Певец обещает исполнить новинку на своём юбилейном концерте в «Лужниках» 15 июля 2022 года (16 июля артист отпразднует 60-летие).

Композиция на слова и музыку Дмитрия Баскакова и Дмитрия Калиша, исполненная в рэп-стилистике, вызвала неоднозначную реакцию поклонников Лепса. Одни одобрили музыкальные эксперименты певца. Другие же заявили, что его, по их мнению, «несёт не туда», и обвинили в заигрывании с молодёжью за фразы вроде «он не вылазил бы из всех чартов».