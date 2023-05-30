«Проходка обратно»: Прилепин посоветовал Земфире и Галкину выступить в ДНР Прилепин посоветовал Земфире и Галкину дать концерты в ДНР

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Земфира

Писатель Захар Прилепин заявил в интервью NEWS.ru, что певице Земфире (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стоило бы дать концерты в ДНР вместо того, чтобы добиваться снятия статуса иностранных агентов через суд. По мнению Прилепина, таким образом уехавшие артисты готовят почву для своего дальнейшего возвращения в Россию.

Возможно, им подсказали там, что юридически они могут добиться права вернуться в Россию, чтобы здесь продолжить свою антивоенную деятельность. Но пусть Земфира по пути из Парижа даст большой концерт в Донецке. А Галкин — в Горловке. Это будет такая проходка обратно. Зачем через суд? Можно пешком. Через концертные залы, — сказал Прилепин.

Подробнее читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

12 мая в Замоскворецкий суд Москвы поступил иск Земфиры к Министерству юстиции РФ. Певица потребовала признать включение в список иноагентов незаконным. Артистку занесли в этот перечень в феврале 2023 года, Минюст обосновал данное решение тем, что исполнительница осуждала спецоперацию ВС РФ на Украине, давала концерты в недружественных странах и получала иностранное финансирование.

Ранее СМИ сообщили, что Земфира открыла в России новую компанию «Родина», которая зарегистрирована в квартире бывшего директора группы «Машина времени». Уставной капитал фирмы заявлен в размере 10 тысяч рублей, род деятельности выяснить не удалось. Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил, что формально требования закона соблюдены, поскольку учредителем предполагаемого бизнеса певицы-иноагента значится другое физическое лицо.