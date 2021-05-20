Победитель Евровидения-2019 отказался выступать в финале конкурса

https://static.news.ru/photo/935534a0-b9d2-11eb-823f-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Победитель предыдущего музыкального песенного конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс не сможет выступить в финале. Певец получил положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте конкурса.

У артиста наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. Но он всё равно не сможет вживую исполнить свою песню на сцене.

Из-за минимального периода изоляции в семь дней Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, — говорится в сообщении на сайте конкурса.

Несмотря на это, зрители всё-таки увидят выступление победителя конкурса. Он будет выступать, но «в другом формате». Дункан смог бы выступить в первом полуфинале конкурса, так как на тот момент ПЦР-тест показал у артиста отрицательный результат. Но уже через пару дней результаты теста были другие.

Как сообщалось ранее, певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, выступит в финале музыкального конкурса «Евровидение». Это стало известно после окончания второго полуфинала.