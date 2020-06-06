Певица Наталья Штурм рассказала, как отреагировала на смерть Юлии Норкиной

https://static.news.ru/photo/786dd1c8-a7aa-11ea-9d46-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: Anna Shustova/Russian Look/Global Look Press

Певица и писательница Наталья Штурм призналась, что была шокирована сообщением о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. Она отметила, что для неё было честью сниматься с ней в одном эфире.

Юлия — удивительное явление в нашей телевизионной журналистике. Просто невероятная женщина, — цитирует Штурм MK.RU.

По её словам, от Норкиной исходила невероятная энергетика, она умела чётко и профессионально формулировать мысли и выступала по остросоциальным темам. И хотя мать четырёх детей имела довольно жёсткий характер, она всегда отстаивала правду, отметила певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни, у неё были проблемы с сердцем. Как рассказал историк Евгений Спицын, у ведущей случился инфаркт. По его словам, он с Юлией разговаривал несколько дней назад. Она с ним консультировалась из-за проблем с переходом сына в старшую школу.