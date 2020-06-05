Выяснилась причина смерти жены телеведущего Андрея Норкина

https://static.news.ru/photo/5219bc7e-a743-11ea-9696-fa163e074e61_660.jpg Андрей Норкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни. Близкие семьи сообщили, что у неё были проблемы с сердцем.

Как рассказал историк Евгений Спицын, у ведущей случился инфаркт. По его словам, он с Юлией разговаривал несколько дней назад. Она с ним консультировалась из-за проблем с переходом сына в старшую школу.

Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, плюс все эти коронавирусные дела вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти, — цитирует историка StarHit.

Ведущий Андрей Норкин сообщил, что прощание с супругой пройдёт в субботу, 6 июня, на Новодеревенском кладбище в Пушкино в 13:30.

О смерти Юлии Норкиной стало известно днём 5 июня.

Как писал NEWS.ru, профессиональную деятельность Юлия Норкина начала в 1992 году на «Радио 101». Там будущие супруги и познакомились. До последних дней она работала на радио «Комсомольская правда».

Годом ранее Андрей Норкин внезапно покинул студию НТВ прямо во время эфира своего ток-шоу «Место встречи». Он внезапно почувствовал себя плохо. С тех пор его соведущим стал молодой коллега Иван Трушкин, который заменял старшего товарища, пока тот лежал в больнице.