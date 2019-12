https://static.news.ru/photo/369f4c14-209a-11ea-ab1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Сингл All I Want for Christmas is You американской певицы Мэрайи Кэри впервые возглавил чарт Billboard Hot 100 через 25 лет после своего релиза. Песня была выпущена в 1994 году на альбоме Merry Christmas.

Сингл Кэри написала и продюсировала в соавторстве с композитором Уолтером Афанасьеффым. Теперь в арсенале певицы — 19 песен, занимавших первое место в хит-параде Billboard Hot 100, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что певица благодаря песне All I Want for Christmas is You за один раз трижды попала в Книгу рекордов Гиннесса. При этом британцы считают этот сингл американки самым надоедливым рождественским хитом.