https://static.news.ru/photo/cb71906c-54b7-11ea-92b6-fa163e074e61_660.jpg Оззи Осборн Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Британский музыкант, бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн выпустил 12-й студийный альбом Ordinary Man. Предыдущий альбом музыканта увидел свет в 2010 году.

Пластинка включает 11 треков. Осборн спел совместно с Трэвисом Скоттом, Элтоном Джоном и Post Malone. В записи приняли участие барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит, бас-гитарист Guns N' Roses Дафф Маккаган, гитарист Эндрю Уотт и другие, сообщает ТАСС.

71-летний музыкант испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за болезни Паркинсона он был вынужден отменить американскую часть гастролей тура No More Tours II. Лечение займёт два месяца и пройдёт в Швейцарии.

NEWS.ru сообщал, что Осборн принимает большое количество болеутоляющих. Музыкант постоянно испытывает сильную боль. Сначала у него появилась инфекция в руке, потом Осборн подхватил воспаление легких, когда он вылечился, то у него появилась травма шеи.