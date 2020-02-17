https://static.news.ru/photo/20c96d64-522e-11ea-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Оззи Осборн Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Оззи Осборн отменил американскую часть гастролей No More Tours II. Ему понадобилось отправиться на лечение в связи с болезнью Паркинсона.

Осборн будет проходить терапию в Швейцарии. Американская часть турне должна была начаться 27 мая выступлением в городе Атланта штата Джорджия, сообщает Би-би-си.

К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до 2 месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент, — говорится в заявлении артиста.

Как отмечает Sky News, у музыканта было запланировано 17 представлений в американских городах.

Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн рассказал, что узнал о том, что болен, в 2003 году. Он снова заверил, что болезнь Паркинсона не убивает его.